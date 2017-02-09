Сенат США утвердил кандидатуру Джеффа Сешнса на должность генпрокурора страны

Большинство членов Сената США поддержали кандидатуру сенатора Джеффа Сешнса на пост генпрокурора страны.

Как передает корреспондент "Интерфакса", голосование завершилось, 52 члена верхней палаты Конгресса из 100 проголосовали "за" Дж.Сешнса, "против" - 47.

Ранее комитет сената США по юридическим делам также одобрил его кандидатуру. Тогда за Дж.Сешнса отдали свой голос 11 сенаторов-республиканцев, девять сенаторов-демократов проголосовали "против".

69-летний сенатор-республиканец Дж.Сешнс является одним из первых политиков, выразивших поддержку нынешнему президенту США Дональду Трампу во время предвыборной кампании. Он был членом сенатского комитета по юридическим делам. Д.Трамп выдвинул его кандидатуру на пост главы Минюста США еще в ноябре прошлого года - сразу после президентских выборов.