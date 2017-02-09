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Дальнее зарубежье 09.02.2017 10:32

Сенат США утвердил кандидатуру Джеффа Сешнса на должность генпрокурора страны

Большинство членов Сената США поддержали кандидатуру сенатора Джеффа Сешнса на пост генпрокурора страны.

Как передает корреспондент "Интерфакса", голосование завершилось, 52 члена верхней палаты Конгресса из 100 проголосовали "за" Дж.Сешнса, "против" - 47.

Ранее комитет сената США по юридическим делам также одобрил его кандидатуру. Тогда за Дж.Сешнса отдали свой голос 11 сенаторов-республиканцев, девять сенаторов-демократов проголосовали "против".

69-летний сенатор-республиканец Дж.Сешнс является одним из первых политиков, выразивших поддержку нынешнему президенту США Дональду Трампу во время предвыборной кампании. Он был членом сенатского комитета по юридическим делам. Д.Трамп выдвинул его кандидатуру на пост главы Минюста США еще в ноябре прошлого года - сразу после президентских выборов.

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Тэги: США, СЕНАТ, ГЕНПРОКУРОР, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az