В Грузии хотят провести референдум об отмене уголовного преследования за употребление наркотиков

Грузинская оппозиционная партия "Новый политический центр - Гирчи" ("Шишка") выступила с инициативой провести референдум, чтобы выяснить мнение граждан о том, должны ли в Грузии наказывать за употребление наркотиков.

"Референдум следует провести вместе с выборами в органы местного самоуправления, чтобы население страны ответило на вопрос, должно ли употребление наркотиков уголовно преследоваться", - заявил лидер партии Зураб Джапаридзе журналистам в среду.

Он сообщил, что обратится в ЦИК Грузии для того, чтобы зарегистрировать этот вопрос как вопрос референдума.

"Как только Центральная избирательная комиссия зарегистрирует этот вопрос, мы начнем сбор подписей и соберем необходимые 200 тысяч подписей", - сказал З. Джапаридзе.

Партия "Новый политический центр - Гирчи" выступает за полную легализацию изготовления и употребления марихуаны. Как сообщалось, в ночь на новый 2017 год члены партии вместе со своими сторонниками в знак протеста против наркополитики властей демонстративно посеяли в офисе партии в Тбилиси коноплю в 84 горшках. В связи с этим департамент центральной криминальной полиции МВД Грузии возбудил уголовное дело и начал следствие по факту незаконного посева растения, содержащего наркотическое вещество.

11 января, после того, как посевы конопли уже дали всходы, полицейские в рамках следственных действий конфисковали из офиса партии все 84 горшков с коноплей. С тех пор МВД Грузии не делало официальных комментариев по этому делу.

Согласно официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов. По Уголовному кодексу страны, за хранение и распространение марихуаны определен тюремный срок до 11 лет, а за ее употребление - до года тюрьмы или штраф.

Партия "Гирчи" была создана в ноябре 2015 года группой депутатов, покинувших созданное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение". Партия собиралась участвовать в октябрьских парламентских выборах, но затем снялась с них. Несколько лидеров "Гирчи" пытались баллотироваться в парламент в составе блока, созданного вокруг партии "Паата Бурчуладзе - движение государство для народа", провалившегося на выборах.