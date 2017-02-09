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Дальнее зарубежье 09.02.2017 09:15

Российские военные передали жителям Сирии более 9 тонн гуманитарных грузов, доставили в Дейр-эз-Зор гумпомощь ООН

Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии в течение суток проведено девять гуманитарных акций, жители получили более 9 тонн грузов, кроме того, осуществлена доставка 20,6 тонн гуманитарных грузов, отправленных по линии ООН.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в центре, в городе Алеппо проведено шесть гуманитарных акций, по одной - в населенных пунктах Телль-Калах провинции Хомс, Эль-Джамина провинции Эс-Сувейда и Зибдин провинции Дамаск.

"За сутки гуманитарную помощь получили 4,1 тыс. жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 9 тонн", - говорится в сообщении.

В городе Алеппо (в районах Шейх-Максуд и Нейраб, в школах в районах Аль-Джазмати, Эль-Сольхине, Аль-Азамия и Халидия) произведена передача мирным жителям 3,8 тонны хлеба.

Жителям населенных пунктов Телль-Калах провинции Хомс, Эль-Джамина провинции Эс-Сувейда и Зибдин провинции Дамаск передано 1,3 тыс. продуктовых наборов.

Кроме того, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,6 тонн гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az