Российские военные передали жителям Сирии более 9 тонн гуманитарных грузов, доставили в Дейр-эз-Зор гумпомощь ООН

Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии в течение суток проведено девять гуманитарных акций, жители получили более 9 тонн грузов, кроме того, осуществлена доставка 20,6 тонн гуманитарных грузов, отправленных по линии ООН.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в центре, в городе Алеппо проведено шесть гуманитарных акций, по одной - в населенных пунктах Телль-Калах провинции Хомс, Эль-Джамина провинции Эс-Сувейда и Зибдин провинции Дамаск.

"За сутки гуманитарную помощь получили 4,1 тыс. жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 9 тонн", - говорится в сообщении.

В городе Алеппо (в районах Шейх-Максуд и Нейраб, в школах в районах Аль-Джазмати, Эль-Сольхине, Аль-Азамия и Халидия) произведена передача мирным жителям 3,8 тонны хлеба.

Жителям населенных пунктов Телль-Калах провинции Хомс, Эль-Джамина провинции Эс-Сувейда и Зибдин провинции Дамаск передано 1,3 тыс. продуктовых наборов.

Кроме того, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,6 тонн гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН.