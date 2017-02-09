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СНГ 09.02.2017 11:17

Правительство РФ присудило 16 премий в области культуры за 2016 год

Лауреатами премии правительства РФ в области культуры за 2016 год стали 16 писателей, актеров, режиссеров, музыкантов, художников.

Распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области культуры за 2016 год в размере 1 млн рублей каждая опубликовано в четверг на сайте кабинета министров.

Премиями, в частности, награждены поэт Игорь Волгин, писатель Алексей Иванов, писатель Захар (Евгений) Прилепин, актриса Юлия Пересильд, пианист Денис Мацуев и другие.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КУЛЬТУРА, ПРЕМИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az