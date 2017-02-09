Правительство РФ присудило 16 премий в области культуры за 2016 год

Лауреатами премии правительства РФ в области культуры за 2016 год стали 16 писателей, актеров, режиссеров, музыкантов, художников.

Распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области культуры за 2016 год в размере 1 млн рублей каждая опубликовано в четверг на сайте кабинета министров.

Премиями, в частности, награждены поэт Игорь Волгин, писатель Алексей Иванов, писатель Захар (Евгений) Прилепин, актриса Юлия Пересильд, пианист Денис Мацуев и другие.