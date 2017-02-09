Нефть в четверг продолжает дорожать, Brent - выше $55,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают подъем в четверг, несмотря на существенное повышение запасов нефти в США.

Некоторые трейдеры и аналитики обратили больше внимания на неожиданное сокращение резервов бензина, другие считают, что скачок запасов нефти связан с ранее объявленными американскими властями планами по продаже части резервов, отмечает MarketWatch.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:58 подорожали на $0,3 (0,54%) - до $55,42 за баррель. На торгах днем ранее их цена поднялась на $0,07 (0,13%), завершив день на уровне $55,12 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг увеличились на $0,26 (0,5%) - до $52,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии они прибавили в цене $0,17 (0,33%) и закончили торги на уровне $52,34 за баррель.

Нефть "продолжает позитивную коррекцию после сильной распродажи в начале недели", полагает аналитик ClipperData Трой Винсент.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что данные о росте резервов нефти не привели к изменению их прогноза, согласно которому в первом полугодии текущего года на глобальном рынке образуется дефицит топлива из-за действий ОПЕК по ограничению добычи.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 13,83 млн баррелей и достигли 508,592 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны.

Таким образом, показатель повышается уже пятую неделю подряд, отмечает MarketWatch. При этом эксперты, принимавшие участие в опросе S&P Global Platts, ожидали гораздо меньшего повышения резервов на минувшей неделе на 2,5 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщал, что резервы нефти в стране на прошлой неделе взлетели на 14,2 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Между тем товарные запасы бензина сократились на 869 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для аналитиков и оказало позитивное влияние на настроения участников рынка.