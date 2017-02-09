Официальные курсы Центробанка: 1,8252 AZN/$1, 1,9507 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 9 февраля установил на уровне 1,8252 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 9 февраля ЦБА установил на уровне 1,9507 манат/1EUR.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 9 февраля Центробанк установил на уровне 0,0309 манат/1RUB.

Н.Аббасова