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Макроэкономика 09.02.2017 09:23

Официальные курсы Центробанка: 1,8252 AZN/$1, 1,9507 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 9 февраля установил на уровне 1,8252 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 9 февраля ЦБА установил на уровне 1,9507 манат/1EUR.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 9 февраля Центробанк установил на уровне 0,0309 манат/1RUB.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: МАНАТ, ВАЛЮТЫ, КУРС


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Официальные курсы Центробанка: 1,8252 AZN/$1, 1,9489 AZN/1EUR Официальные курсы Центробанка: 1,9111 AZN/$1, 2,0593 AZN/1EUR Курс манат/доллар на 6 февраля - 1,9111 AZN/$1 Официальные курсы Центробанка: 1,9111 AZN/$1, 2,0561 AZN/1EUR Курс манат/доллар на 3 февраля - 1,9111 AZN/$1 Официальные курсы Центробанка: 1,92 AZN/$1, 2,0706 AZN/1EUR

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az