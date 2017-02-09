SOCAR планирует строительство двух насосных станций на мелководье Гюнешли

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует построить две насосные станции на мелководье Гюнешли, отмечается в информации SOCAR.

«Цель проекта заключается в строительстве двух насосных станций для поддержания на стабильном уровне пластового давления в скважинах, эксплуатируемых на месторождении Гюнешли. Проект строительства станций подготовлен институтом Neftqazelmitadqiqatlayiha, генеральным подрядчиком работ выступит строительный трест Neftqaztikinti», - указывается в информации.

Станции будут расположены на платформах №6 и №9. Для их обеспечения водой будут также установлены новые погружные насосы, охладительные и дренажные системы, контрольно-измерительные приборы и автоматика, а также системы пожаротушения и подъемные механизмы

Мощность насоса на платформе №6 составит 5 тыс. кубометров в сутки, на платформе №9 – 9,5 тыс. кубометров в сутки.

Сроки завершения строительства станций компания не сообщает.

Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.

Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

Н.Аббасова