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ТЭК 09.02.2017 09:41

SOCAR планирует строительство двух насосных станций на мелководье Гюнешли

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует построить две насосные станции на мелководье Гюнешли, отмечается в информации SOCAR.

«Цель проекта заключается в строительстве двух насосных станций для поддержания на стабильном уровне пластового давления в скважинах, эксплуатируемых на месторождении Гюнешли. Проект строительства станций подготовлен институтом Neftqazelmitadqiqatlayiha, генеральным подрядчиком работ выступит строительный трест Neftqaztikinti», - указывается в информации.

Станции будут расположены на платформах №6 и №9. Для их обеспечения водой будут также установлены новые погружные насосы, охладительные и дренажные системы, контрольно-измерительные приборы и автоматика, а также системы пожаротушения и подъемные механизмы

Мощность насоса на платформе №6 составит 5 тыс. кубометров в сутки, на платформе №9 – 9,5 тыс. кубометров в сутки.

Сроки завершения строительства станций компания не сообщает.

Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.

Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СТАНЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az