SOCAR планирует строительство двух насосных станций на мелководье Гюнешли

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует построить две насосные станции на мелководье Гюнешли, отмечается в информации SOCAR.
«Цель проекта заключается в строительстве двух насосных станций для поддержания на стабильном уровне пластового давления в скважинах, эксплуатируемых на месторождении Гюнешли. Проект строительства станций подготовлен институтом Neftqazelmitadqiqatlayiha, генеральным подрядчиком работ выступит строительный трест Neftqaztikinti», - указывается в информации.
Станции будут расположены на платформах №6 и №9. Для их обеспечения водой будут также установлены новые погружные насосы, охладительные и дренажные системы, контрольно-измерительные приборы и автоматика, а также системы пожаротушения и подъемные механизмы
Мощность насоса на платформе №6 составит 5 тыс. кубометров в сутки, на платформе №9 – 9,5 тыс. кубометров в сутки.
Сроки завершения строительства станций компания не сообщает.
Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.
Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.
Н.Аббасова
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