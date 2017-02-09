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Дальнее зарубежье 09.02.2017 11:01

США рассчитывают, что сирийская Рака будет полностью блокирована в течение нескольких недель

Представитель Пентагона Джон Дориан считает, что в течение нескольких ближайших недель можно будет добиться окружения сирийского города Рака, который считается столицей организации "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ).

"Рака - город, который противник использует для внешних операций, мы можем рассчитывать, что в течение нескольких следующих недель он будет почти полностью изолирован, и после этого настанет время принятия решения о вхождении в город", - заявил он в ходе телебрифинга в ведомстве.

Д.Дориан отметил, что "это является ключевой частью кампании", однако добавил: "Мы не намерены приводить точную дату взятия города".

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Тэги: США, РАККА, ОКРУЖЕНИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az