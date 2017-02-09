США рассчитывают, что сирийская Рака будет полностью блокирована в течение нескольких недель

Представитель Пентагона Джон Дориан считает, что в течение нескольких ближайших недель можно будет добиться окружения сирийского города Рака, который считается столицей организации "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ).

"Рака - город, который противник использует для внешних операций, мы можем рассчитывать, что в течение нескольких следующих недель он будет почти полностью изолирован, и после этого настанет время принятия решения о вхождении в город", - заявил он в ходе телебрифинга в ведомстве.

Д.Дориан отметил, что "это является ключевой частью кампании", однако добавил: "Мы не намерены приводить точную дату взятия города".