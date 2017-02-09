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Транспорт и связь 09.02.2017 10:11

Доходы Azerkosmos от коммерческой деятельности спутника "Azerispace-1" превысили $50 млн

Доходы ОАО Azerkosmos от коммерческой деятельности первого национального телекоммуникационного спутника "Azerispace-1" до сих пор превысили $50 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве связи и высоких технологий (МСВТ) Азербайджана.

"Доходы от коммерческой деятельности "Azerispace-1" за 4 года с момента запуска 8 февраля 2013 года на орбиту превысили $50 млн. За указанный период продано 78% спутниковой емкости", - отметили в министерстве.

По данным МСВТ, посредством спутника "Azerispace-1" осуществляют вещание 30 телевизионных и 17 радиоканалов на азербайджанском, русском, украинском, грузинском и турецком языках.

В настоящее время Azerkosmos посредством спутника "Azerispace-1 оказывает услуги телевизионным и радиоканалам, телерадиовещательным компаниям, дата провайдерам, госструктурам и прочим телекоммуникационным компаниям из19 стран мира.

В министерстве подчеркнули, что успешный запуск и управление спутником "Azerispace-1" за весь период нахождения на орбите позволили увеличить срок его эксплуатации с 15 до 16,3 лет.

В Минсвязи также напомнили, что в 2017 году запланирован запуск на орбиту второго телекоммуникационного спутника "Azerispace-2".

Как сообщалось, спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ). В мае 2010 года министерство подписало контракт с американской Orbital Sciences Corporation по производству спутника.

Азербайджан также подписал долгосрочный арендный договор с малазийской компанией "MEASAT" об использовании орбитальной позиции для спутника связи Azerspace-1. Как предполагается, затраты должны окупиться за 5-7 лет.

Общая стоимость "Azerspace-1" составляет $233 млн. Из них $121,7 млн затрачено на изготовление спутника, $93,8 млн - на запуск, $17,5 млн - на страхование запуска спутника, годовую эксплуатацию и другие затраты в связи со страхованием. При этом, $121,7 млн было затрачено не только на производство спутника, но и на строительство необходимого наземного оборудования и подготовку кадров и др.

ОАО "Azerkosmos" ожидает получения $420 млн в качестве чистой прибыли от эксплуатации "Azerspace-1".

Н.Аббасова

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Тэги: СПУТНИК, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОХОДЫ

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