Путин упрекнул европейские СМИ в манипуляции общественным мнением

Президент России Владимир Путин направил поздравление итальянской газете La Stampa, назвав ее примером традиционных ценностей в журналистике.

"Поздравляю вас со 150-летием со дня выхода первого номера газеты La Stampa, одного из старейших периодических изданий Италии и всей Европы, - той самой Европы, для которой всегда были традиционны такие ценности как свобода слова, объективность, непредвзятость и готовность предоставить возможность для любой точки зрения найти свой путь к читателю, но в то же время, той самой Европы, в которой в последние годы авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств", - говорится в поздравлении В.Путина, размещенном на сайте Кремля.

La Stampa, считает президент РФ, - "пример традиционных ценностей в журналистике".

"Издание предоставляет слово людям с различными точками зрения, даёт хорошие возможности для ведения конструктивных дискуссий. Благодаря этому она неизменно отличается глубоким всесторонним анализом происходящих событий, объективностью и основательностью оценок", - говорится в поздравлении.

Он отметил, что в La Stampa "всегда работали настоящие мастера, искренне любящие и хорошо знающие своё дело, твёрдо следующие высоким принципам журналистской этики".

"Ваша высокопрофессиональная работа и ответственная гражданская позиция способствуют укреплению доверия и взаимопонимания между народами разных стран, помогают решению актуальных проблем современного общества", - говорится в поздравлении В.Путина.

Он пожелал изданию "новых успехов и всего самого доброго".