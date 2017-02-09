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Социум 09.02.2017 10:33

Правительство Азербайджана решает вопрос с обеспечением жильем вынужденных переселенцев, проживающих в аварийном здании в Баку

Правительство Азербайджана решает вопрос с обеспечением новым жильем вынужденных переселенцев, проживающих в аварийном жилом доме в Хатаинском районе Баку, заявил вице-премьер республики, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

«Начались работы по проектированию в связи с восстановлением села Джоджуг Марджанлы Джабраилского района, а также обеспечением новым жильем семей вынужденных переселенцев, проживающих в недостроенном девятиэтажном здании на проспекте Гянджа в Хатаинском районе столицы, где есть угроза обрушения», - подчеркнул А.Гасанов на коллегии ведомства.

По его словам, кроме этого, предусматривается переселение в обустроенные квартиры беженцев, проживающих в пансионате «Энергетик» в Хазарском районе Баку.

Вице-премьер отметил также необходимость ускорения процесса установки счетчиков на объектах в местах компактного проживания вынужденных переселенцев.

Р.Бабаев

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Тэги: БЕЖЕНЦЫ, ЖИЛЬЕ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az