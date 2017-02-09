Правительство Азербайджана решает вопрос с обеспечением жильем вынужденных переселенцев, проживающих в аварийном здании в Баку

Правительство Азербайджана решает вопрос с обеспечением новым жильем вынужденных переселенцев, проживающих в аварийном жилом доме в Хатаинском районе Баку, заявил вице-премьер республики, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.
«Начались работы по проектированию в связи с восстановлением села Джоджуг Марджанлы Джабраилского района, а также обеспечением новым жильем семей вынужденных переселенцев, проживающих в недостроенном девятиэтажном здании на проспекте Гянджа в Хатаинском районе столицы, где есть угроза обрушения», - подчеркнул А.Гасанов на коллегии ведомства.
По его словам, кроме этого, предусматривается переселение в обустроенные квартиры беженцев, проживающих в пансионате «Энергетик» в Хазарском районе Баку.
Вице-премьер отметил также необходимость ускорения процесса установки счетчиков на объектах в местах компактного проживания вынужденных переселенцев.
Р.Бабаев
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