Марин Ле Пен может победить в первом туре выборов президента Франции, однако проиграет во втором - опрос

Лидер французской ультраправой партии Марин Ле Пен стала бы победителем первого тура президентских выборов во Франции, если бы они состоялись в ближайшие дни, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса компании Harris Interactive.

Так, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, М.Ле Пен получила бы в первом туре 24% голосов и обошла бы бывшего министра экономики Эмманюэля Макрона (21%) и экс-премьера Франсуа Фийона (19%).

На четвертом и пятом местах расположились бы экс-министр образования - социалист Бенуа Амон с 14% голосов и соучредитель Левой партии Жан-Люк Меланшон с 13%.

Однако французские СМИ отмечают, что согласно данным других опросов, кандидат от ультраправых М.Ле Пен, вероятно, проиграла бы во втором туре выборов, уступив лидерство Э.Макрону.

Опрос Harris Interactive проводился 6-8 февраля. В нем приняли участие около 6 тыс. человек.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.