Марин Ле Пен может победить в первом туре выборов президента Франции, однако проиграет во втором - опрос

Лидер французской ультраправой партии Марин Ле Пен стала бы победителем первого тура президентских выборов во Франции, если бы они состоялись в ближайшие дни, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса компании Harris Interactive.
Так, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, М.Ле Пен получила бы в первом туре 24% голосов и обошла бы бывшего министра экономики Эмманюэля Макрона (21%) и экс-премьера Франсуа Фийона (19%).
На четвертом и пятом местах расположились бы экс-министр образования - социалист Бенуа Амон с 14% голосов и соучредитель Левой партии Жан-Люк Меланшон с 13%.
Однако французские СМИ отмечают, что согласно данным других опросов, кандидат от ультраправых М.Ле Пен, вероятно, проиграла бы во втором туре выборов, уступив лидерство Э.Макрону.
Опрос Harris Interactive проводился 6-8 февраля. В нем приняли участие около 6 тыс. человек.
Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.
Президент Алиев встретился с семьей Национального героя, погибшего в декабре при отражении армянской диверсии
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 34 раза - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев поблагодарил Лукашенко за экстрадицию блогера Лапшина
Президент Алиев провел встречу с вице-президентом ВБ Маллером
МБА имеет депозиты в банках в Азербайджане, России и Грузии на сумму эквивалентную более 5 млрд манатов
Akkord Tekstil планирует наладить экспорт рубашек в Италию, Россию, Чехию
Азербайджанские таможенники предотвратили незаконный ввоз 40 кг пороха из Грузии
Правительство Азербайджана решает вопрос с обеспечением жильем вынужденных переселенцев, проживающих в аварийном здании в Баку
Взрывы и происшествия природного и техногенного характера унесли в 2016 году жизни 80 человек в Азербайджане
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии