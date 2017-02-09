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Дальнее зарубежье 09.02.2017 11:44

Марин Ле Пен может победить в первом туре выборов президента Франции, однако проиграет во втором - опрос

Лидер французской ультраправой партии Марин Ле Пен стала бы победителем первого тура президентских выборов во Франции, если бы они состоялись в ближайшие дни, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса компании Harris Interactive.

Так, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, М.Ле Пен получила бы в первом туре 24% голосов и обошла бы бывшего министра экономики Эмманюэля Макрона (21%) и экс-премьера Франсуа Фийона (19%).

На четвертом и пятом местах расположились бы экс-министр образования - социалист Бенуа Амон с 14% голосов и соучредитель Левой партии Жан-Люк Меланшон с 13%.

Однако французские СМИ отмечают, что согласно данным других опросов, кандидат от ультраправых М.Ле Пен, вероятно, проиграла бы во втором туре выборов, уступив лидерство Э.Макрону.

Опрос Harris Interactive проводился 6-8 февраля. В нем приняли участие около 6 тыс. человек.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az