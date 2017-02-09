Избирательная кампания в Туркменистане проходит на высоком уровне, считают наблюдатели от СНГ

Кампания по выборам президента Туркменистана проходит в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции, в корректной форме и на высоком организационном уровне. Такой вывод содержится в промежуточном отчёте штаба Миссии наблюдателей от СНГ, опубликованном в СМИ республики.

Наблюдатели от Содружества считают, что в стране созданы необходимые условия для наблюдения за выборами, что свидетельствует об открытости и прозрачности избирательного процесса.

Авторы отчета отмечают, что подготовка и проведение выборов проходит на основе существенно измененного избирательного законодательства. В сентябре 2016 года была принята новая редакция Конституции Туркменистана, согласно которой снято возрастное ограничение в 70 лет при избрании на пост президента и увеличен срок пребывания на высшей государственной должности с пяти до семи лет.

"Эксперты Миссии провели анализ избирательного законодательства Туркменистана и отмечают, что оно соответствует общепризнанным нормам международного права в области демократических выборов и является достаточной правовой основой для обеспечения свободного и открытого волеизъявления избирателей", - говорится в отчете.

В нем также отмечается "гласная и открытая работа Центральной избирательной комиссии, решения которой принимаются на основе коллегиальности, свободного и открытого обсуждения".

По оценке Миссии, процедура составления и уточнения списков избирателей проходит в соответствии с Кодексом в целях реализации принципа всеобщего избирательного права.

В отчете подчеркивается, что выдвижение и регистрация кандидатов в президенты были осуществлены на широкой альтернативной основе, в соответствии с требованиями Кодекса, в обстановке гласности и открытости.

По мнению авторов отчета, местные СМИ предоставили равные условия по продолжительности и объему освещения в новостных передачах и иных информационных материалах предвыборной деятельности кандидатов в президенты. Избирательные комиссии, а также органы госвласти и местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений обеспечили организацию собраний и встреч кандидатов и их доверенных лиц с населением.

Миссия считает, что принятые меры обеспечивают проведение агитационной кампании в свободной атмосфере, позволяют ее участникам знакомить избирателей с предвыборными программами. По мнению Миссии, гражданам предоставлена возможность доступа к достоверной и объективной информации о кандидатах в президенты, этапах и ходе избирательной кампании.

Свои окончательные выводы и оценки Миссия изложит в итоговом документе по результатам мониторинга выборов.

Выборы президента Туркменистана состоятся 12 февраля.

Впервые в избирательной кампании Туркменистана своих кандидатов в президенты выдвинули три политические партии: Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партия. Еще шесть кандидатов выдвинуты от инициативных групп граждан.