Избирательная кампания в Туркменистане проходит на высоком уровне, считают наблюдатели от СНГ

Кампания по выборам президента Туркменистана проходит в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции, в корректной форме и на высоком организационном уровне. Такой вывод содержится в промежуточном отчёте штаба Миссии наблюдателей от СНГ, опубликованном в СМИ республики.
Наблюдатели от Содружества считают, что в стране созданы необходимые условия для наблюдения за выборами, что свидетельствует об открытости и прозрачности избирательного процесса.
Авторы отчета отмечают, что подготовка и проведение выборов проходит на основе существенно измененного избирательного законодательства. В сентябре 2016 года была принята новая редакция Конституции Туркменистана, согласно которой снято возрастное ограничение в 70 лет при избрании на пост президента и увеличен срок пребывания на высшей государственной должности с пяти до семи лет.
"Эксперты Миссии провели анализ избирательного законодательства Туркменистана и отмечают, что оно соответствует общепризнанным нормам международного права в области демократических выборов и является достаточной правовой основой для обеспечения свободного и открытого волеизъявления избирателей", - говорится в отчете.
В нем также отмечается "гласная и открытая работа Центральной избирательной комиссии, решения которой принимаются на основе коллегиальности, свободного и открытого обсуждения".
По оценке Миссии, процедура составления и уточнения списков избирателей проходит в соответствии с Кодексом в целях реализации принципа всеобщего избирательного права.
В отчете подчеркивается, что выдвижение и регистрация кандидатов в президенты были осуществлены на широкой альтернативной основе, в соответствии с требованиями Кодекса, в обстановке гласности и открытости.
По мнению авторов отчета, местные СМИ предоставили равные условия по продолжительности и объему освещения в новостных передачах и иных информационных материалах предвыборной деятельности кандидатов в президенты. Избирательные комиссии, а также органы госвласти и местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений обеспечили организацию собраний и встреч кандидатов и их доверенных лиц с населением.
Миссия считает, что принятые меры обеспечивают проведение агитационной кампании в свободной атмосфере, позволяют ее участникам знакомить избирателей с предвыборными программами. По мнению Миссии, гражданам предоставлена возможность доступа к достоверной и объективной информации о кандидатах в президенты, этапах и ходе избирательной кампании.
Свои окончательные выводы и оценки Миссия изложит в итоговом документе по результатам мониторинга выборов.
Выборы президента Туркменистана состоятся 12 февраля.
Впервые в избирательной кампании Туркменистана своих кандидатов в президенты выдвинули три политические партии: Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партия. Еще шесть кандидатов выдвинуты от инициативных групп граждан.
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