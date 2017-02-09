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Регион 09.02.2017 11:18

Иран испытал ракету системы ПВО - СМИ

Иранские военные испытали ракету системы ПВО класса "земля-воздух", сообщает в четверг телеканала Си-Эн-Эн со ссылкой на американские официальные лица.

Испытание прошло в среду. Си-Эн-Эн отмечает, что оно не нарушает резолюцию СБ ООН, запрещающую Тегерану испытание баллистических ракет.

"Мы внимательно отслеживаем деятельность иранских военных", - отметил собеседник телеканала.

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Тэги: ИРАН, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az