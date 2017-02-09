Иран испытал ракету системы ПВО - СМИ

Иранские военные испытали ракету системы ПВО класса "земля-воздух", сообщает в четверг телеканала Си-Эн-Эн со ссылкой на американские официальные лица.

Испытание прошло в среду. Си-Эн-Эн отмечает, что оно не нарушает резолюцию СБ ООН, запрещающую Тегерану испытание баллистических ракет.

"Мы внимательно отслеживаем деятельность иранских военных", - отметил собеседник телеканала.