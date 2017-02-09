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Происшествия 09.02.2017 11:32

Азербайджанские таможенники предотвратили незаконный ввоз 40 кг пороха из Грузии

Азербайджанские таможенники предотвратили попытку незаконного ввоза на территорию республики 40 кг пороха.

«Сотрудниками таможенного поста «Сыныг керпю» Товузского таможенного управления в принадлежащем гражданину Азербайджана автомобиле были обнаружены 40 кг пороха», - сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Два полиэтиленовых пакета с порохом были спрятаны в топливном чане автомобиля.

Изъятый таможенниками порох гражданин Азербайджана пытался незаконно ввезти на территорию республики из Грузии.

Р.Бабаев

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ПОРОХ, ИЗЪЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az