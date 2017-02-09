Азербайджанские таможенники предотвратили незаконный ввоз 40 кг пороха из Грузии

Азербайджанские таможенники предотвратили попытку незаконного ввоза на территорию республики 40 кг пороха.

«Сотрудниками таможенного поста «Сыныг керпю» Товузского таможенного управления в принадлежащем гражданину Азербайджана автомобиле были обнаружены 40 кг пороха», - сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Два полиэтиленовых пакета с порохом были спрятаны в топливном чане автомобиля.

Изъятый таможенниками порох гражданин Азербайджана пытался незаконно ввезти на территорию республики из Грузии.

Р.Бабаев