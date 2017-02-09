Президент Алиев провел встречу с вице-президентом ВБ Маллером

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирила Маллера, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, С.Маллер в четверг находится в Баку с однодневным визитом. В рамках визита он проведет консультации с руководством Азербайджана по перспективам и направлениям дальнейшего сотрудничества.

Р.Бабаев