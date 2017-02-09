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Финансы 09.02.2017 11:54

Президент Алиев провел встречу с вице-президентом ВБ Маллером

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирила Маллера, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, С.Маллер в четверг находится в Баку с однодневным визитом. В рамках визита он проведет консультации с руководством Азербайджана по перспективам и направлениям дальнейшего сотрудничества.

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, ВБ, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az