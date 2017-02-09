Президент Алиев встретился с семьей Национального героя, погибшего в декабре при отражении армянской диверсии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с семьей Национального героя, военнослужащего Чингиза Гурбанова, погибшего в декабре 2016 года при отражении армянской диверсии на азербайджано-армянской госгранице, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев вручил отцу Ч.Гурбанова медаль Национального героя Азербайджана.
Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря 2016 года при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.
В результате инцидента погиб азербайджанский солдат Ч.Гурбанов, тело которого находилось у армянской стороны. Азербайджан обращался к международным организациям с целью оказать содействие в возвращении тела военнослужащего. Армения 5 февраля вернуло тело военнослужащего, который был похоронен 6 февраля.
Тело Ч.Гурбанова было возвращено азербайджанской стороне 5 февраля. Распоряжением И.Алиева от 7 февраля Ч.Гурбанову было присвоено (посмертно) звание Национального героя Азербайджана за особые заслуги при защите территориальной целостности страны и личный героизм при выполнении боевого задания.
Ф.Исазаде
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