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Регион 09.02.2017 15:02

Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское перемирие и пути налаживания переговоров между оппозицией и Дамаском - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию с режимом прекращения боевых действий в Сирии, а также содействие переговорному процессу между правительством и оппозицией этой страны, сообщает МИД РФ.

"Министры обсудили ход реализации договоренностей, касающихся поддержания режима прекращения боевых действий (РПБД) в Сирии и содействие налаживанию результативного переговорного процесса между представителями правительства и оппозиции на "астанинской" и "женевской" площадках", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили на Смоленской площади, министры также обсудили "вопросы развития российско-турецкого двустороннего сотрудничества".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az