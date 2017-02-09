Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское перемирие и пути налаживания переговоров между оппозицией и Дамаском - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию с режимом прекращения боевых действий в Сирии, а также содействие переговорному процессу между правительством и оппозицией этой страны, сообщает МИД РФ.

"Министры обсудили ход реализации договоренностей, касающихся поддержания режима прекращения боевых действий (РПБД) в Сирии и содействие налаживанию результативного переговорного процесса между представителями правительства и оппозиции на "астанинской" и "женевской" площадках", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили на Смоленской площади, министры также обсудили "вопросы развития российско-турецкого двустороннего сотрудничества".