Два человека задержаны в Германии по подозрению в терроризме

Правоохранительные органы Германии в ходе рейдов задержали в Геттингене двух человек, вероятно, имеющих отношение к террористической группировке, сообщает в четверг сайт немецкой газеты "Тагесшпигель".

Речь идет о 27-летнем выходце из Алжира и 23-летнем гражданине Нигерии. Их имена не раскрываются.

Подозреваемые были задержаны в ходе масштабной операции немецких стражей порядка, которые провели рейды в 19 городах Германии "из-за наличия угрозы террористической атаки".