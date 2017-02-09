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Дальнее зарубежье 09.02.2017 15:34

BHP Billiton приостановила добычу меди на руднике Escondida перед забастовкой

Австралийская горнодобывающая компания BHP Billiton приняла решение заранее приостановить добычу меди на крупнейшем в мире руднике Escondida в Чили в преддверии забастовки сотрудников, говорится в заявлении компании.

"Безопасность - наш главный приоритет, - отметил начальник рудника Марсело Кастильо. - Поэтому мы решили остановить добычу на время забастовки". По его словам, на работу выйдут около 80 сотрудников рудника, выполняющих критические операции.

Забастовка состоится в четверг и начнется в 14:00 МСК. Работники требовали увеличения оплаты труда на 7% и выплаты единовременного бонуса в размере 25 млн чилийских песо ($39 тыс.), однако руководство компании не согласилось на это предложение.

Цены на медь, подскочившие на 25% за 2016 год, достигли $5895 за тонну на торгах в Лондоне.

Аналитики Goldman Sachs Макс Лэйтон и Джефф Карри прогнозируют среднюю цену меди на ближайшие полгода на уровне $6200 за тонну, но отмечают, что этот показатель может оказаться выше из-за дефицита поставок металла.

Помимо этого, американская Freeport-McMoRan приняла решение ограничить добычу на втором по величине медном руднике мира, индонезийском Grasberg, до 40% его мощности, поскольку хранилища металла будут полностью заполнены к концу недели. Компания не может договориться с властями страны об условиях экспорта медного концентрата.

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Тэги: ЧИЛИ, МЕДЬ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az