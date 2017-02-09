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Дальнее зарубежье 09.02.2017 15:49

Палату лордов предупредили о риске роспуска в случае блокировки законопроекта о Brexit - СМИ

Палата лордов получила предупреждение о ее возможном роспуске, если ее члены решат заблокировать законопроект о выходе Великобритании из ЕС, сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на источник в правительстве.

"Если лорды не хотят столкнуться с решительным требованием общественности о роспуске (палаты - ИФ), им следует защитить демократию и одобрить законопроект", - заявил источник в правительстве корреспонденту Би-би-си.

Начало рассмотрения законопроекта назначено на 20 февраля, сразу после того, как палата лордов вернется с зимних каникул.

Издание "Дейли телеграф", в свою очередь, отмечает, что представители Консервативной партии в палате лордов впервые оказались не в большинстве, и теоретически коалиция, состоящая из более чем 250 представителей Лейбористской и Либерально-демократической партии, при поддержке независимых членов палаты могла бы попытаться заблокировать законопроект.

При этом газета подчеркивает, что в ситуации, когда члены палаты общин ясно показали, что поддерживают Brexit, де-факто возможности палаты лордов ограничены: там могут пойти на пересмотр деталей предложенного плана по Brexit, но вряд ли будут пытаться помещать выходу из ЕС как таковому.

Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис выразил надежду на то, что Палата лордов "сделает свою работу и выполнит патриотический долг, дав нам право продолжать и реализовывать эти отношения".

Накануне палата общин одобрила законопроект о выходе Великобритании из состава ЕС. За него проголосовало подавляющее большинство членов - 494 человек, высказались против - 122. Законопроект успешно прошел три чтения и стадию обсуждения в комитете.

Ранее в январе сообщалось, что Верховный суд Британии отказал премьер-министру Терезе Мэй в возможности запустить процесс Brexit без одобрения парламента.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az