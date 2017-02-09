Палату лордов предупредили о риске роспуска в случае блокировки законопроекта о Brexit - СМИ

Палата лордов получила предупреждение о ее возможном роспуске, если ее члены решат заблокировать законопроект о выходе Великобритании из ЕС, сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на источник в правительстве.
"Если лорды не хотят столкнуться с решительным требованием общественности о роспуске (палаты - ИФ), им следует защитить демократию и одобрить законопроект", - заявил источник в правительстве корреспонденту Би-би-си.
Начало рассмотрения законопроекта назначено на 20 февраля, сразу после того, как палата лордов вернется с зимних каникул.
Издание "Дейли телеграф", в свою очередь, отмечает, что представители Консервативной партии в палате лордов впервые оказались не в большинстве, и теоретически коалиция, состоящая из более чем 250 представителей Лейбористской и Либерально-демократической партии, при поддержке независимых членов палаты могла бы попытаться заблокировать законопроект.
При этом газета подчеркивает, что в ситуации, когда члены палаты общин ясно показали, что поддерживают Brexit, де-факто возможности палаты лордов ограничены: там могут пойти на пересмотр деталей предложенного плана по Brexit, но вряд ли будут пытаться помещать выходу из ЕС как таковому.
Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис выразил надежду на то, что Палата лордов "сделает свою работу и выполнит патриотический долг, дав нам право продолжать и реализовывать эти отношения".
Накануне палата общин одобрила законопроект о выходе Великобритании из состава ЕС. За него проголосовало подавляющее большинство членов - 494 человек, высказались против - 122. Законопроект успешно прошел три чтения и стадию обсуждения в комитете.
Ранее в январе сообщалось, что Верховный суд Британии отказал премьер-министру Терезе Мэй в возможности запустить процесс Brexit без одобрения парламента.
Главы МИД Азербайджана, Ирана и Турции могут встретиться во II полугодии 2017 года – иранский посол в Баку
Министр обороны Азербайджана совершит визит в Иран
Глава Центробанка и министр юстиции Ирана посетят Азербайджан на следующей неделе
Азербайджанский Bank BTB сократил в 2016г обязательства перед Центробанком на 19%
Вокруг Эйфелевой башни планируют возвести прозрачную пуленепробиваемую стену за 20 млн евро - СМИ
Китай будет снимать отпечатки пальцев всех иностранцев при въезде в страну
Азеригаз в январе зарегистрировал более 9,5 тыс. новых абонентов
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии