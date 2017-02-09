Основным вызовом для национальной безопасности Литвы в этом году станут запланированные Россией и Белоруссией учения "Запад-2017", считает директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис.

"Я считаю, что основное - это учения "Запад", которые пройдут, как соседней Белоруссии, так и в самой России, а также на нашей границе", - заявил журналистам в четверг в сейме Д.Яунишкис, участвовавший в заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).

"У нас есть данные из публичного пространства о тех заказанных вагонах, дислокации военных, предоставляемых цифрах. Это вызывает беспокойство, масштабы и само направление, ведь этот "Запад" - всегда большой вопрос. В этом году мы должны следить за тем, куда все клонится", - добавил он.

Д.Яунишкис считает, что разведка должна следить, носят ли учения оборонный, или наступательный характер. Директор ДГБ добавил, что эти учения вызывают беспокойство, поскольку они всегда направлены "в сторону Запада".

3 февраля штаб Западного военного округа (ЗВО) сообщил, что российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут сразу на нескольких полигонах двух стран. "Основной задачей на 2017 год считается подготовка всех войск к совместным масштабным стратегическим учениям "Запад-2017", которые пройдут сразу на нескольких полигонах Беларуси и России", - сказано в сообщении пресс-службы ЗВО, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности его страны провести на своей территории традиционные российско-белорусские учения "Запад". "Учения ("Запад-2017"), если Россия в этом заинтересована, пройдут. Мы примем эти учения. Это будут открытые учения. Мы пригласим всех, чтобы видели, что мы ни на кого не собираемся нападать, у нас такой цели нет. Не дай бог, мы станем агрессором против какой-то страны. Это, конечно, немыслимо. Поэтому у нас только оборонная позиция", - сказал А.Лукашенко, отвечая на вопросы в рамках "Большого разговора с президентом".