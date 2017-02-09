Лапшин не жалуется на условия содержания – адвокат

Блогер Александр Лапшин, находящийся в Бакинском следственном изоляторе №1 Минюста Азербайджана, не имеет жалоб на условия содержания, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" адвокат Сафар Гусейнов.
«А.Лапшин не имеет жалоб на условия содержания. Его самочувствие нормальное», - сказал С.Гусейнов, который в четверг встретился со своим подзащитным.
А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.
Тем не менее, в июне 2015 года блогер въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.
Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.
Ф.Исазаде
Глава Центробанка и министр юстиции Ирана посетят Азербайджан на следующей неделе
Азербайджанский Bank BTB сократил в 2016г обязательства перед Центробанком на 19%
Вокруг Эйфелевой башни планируют возвести прозрачную пуленепробиваемую стену за 20 млн евро - СМИ
Китай будет снимать отпечатки пальцев всех иностранцев при въезде в страну
Азеригаз в январе зарегистрировал более 9,5 тыс. новых абонентов
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Глава МИД Польши обеспокоен политикой Москвы в Восточной Европе - СМИ
Иран не осуществлял ракетный пуск - министр обороны
РФ находится в процессе установления контактов с администрацией Трампа, старт с новой командой взят - Рябков
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии