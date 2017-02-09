Поддерживаемые Турцией силы сирийской оппозиции ведут бои против боевиков ИГ на территории города Эль-Баб

Поддерживаемые турецкой армией силы сирийской оппозиции начали бои против террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) на территории сирийского города Эль-Баб, сообщают в четверг западные СМИ.

"Бои начались некоторое время назад, наша цель - закрепить успех, которого мы добились вчера", - сказал представитель бойцов-оппозиционеров.

Накануне турецкая армия и поддерживаемые ею силы сирийской оппозиции взяли под контроль западные окраины Эль-Баба и вошли в город.

В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию "Щит Евфрата", целью которой является ликвидация боевиков группировки ИГ близ границы с Турцией.

Эль-Баб считается одним из основных оплотов ИГ в северной части Сирии.