Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8252 EUR   1.9507 RUR   0.0309 GBR   2.2844 TRY   0.4908

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   55.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 11 Фев 12 Фев

СНГ 09.02.2017 16:43

РФ находится в процессе установления контактов с администрацией Трампа, старт с новой командой взят - Рябков

Россия находится в процессе установления контактов с администрацией нового президента США Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы находимся в процессе установления контактов с коллегами по разным линиям, мы продолжим эту работу после того, как начнут заполняться вакансии на более низких этажах американской иерархии", - сказал С.Рябков журналистам в четверг в Москве.

"До этого пока дело не дошло, старт с новой командой взят", - отметил замминистра.

"Мы не хотим создавать впечатление, что какие-то процессы формируются искусственно, что какие-то решения вырабатываются впопыхах. Слишком много накопилось трудностей, образовалось завалов, сознательно создававшихся предыдущей администрацией на пути развития отношений", - сказал С.Рябков.

Говоря о ключевых членах сформированной Д.Трампом новой администрации США, С.Рябков отметил, что "это кабинет профессионалов, которые привыкли решать проблемы, находить выходы из сложных ситуаций". "Все это очень востребовано на российском направлении", - сказал С.Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, КОНТАКТЫ, РЯБКОВ


Похожие новости


Асад считает, что сотрудничество Москвы и Вашингтона позитивно отразится на всем остальном мире В ЦРУ отказались комментировать дело сотрудников ФСБ РФ, обвиняемых в сотрудничестве с американской спецслужбой Байден обвиняет Россию в намерении разрушить "мировой либеральный порядок" Обама продлил санкции против России, введенные в марте 2014 года из-за ситуации на Украине Команда Трампа готовит его телефонный разговор с Путиным США не должны позволять России и Китаю оказывать давление на малые страны - Обама

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az