РФ находится в процессе установления контактов с администрацией Трампа, старт с новой командой взят - Рябков

Россия находится в процессе установления контактов с администрацией нового президента США Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы находимся в процессе установления контактов с коллегами по разным линиям, мы продолжим эту работу после того, как начнут заполняться вакансии на более низких этажах американской иерархии", - сказал С.Рябков журналистам в четверг в Москве.

"До этого пока дело не дошло, старт с новой командой взят", - отметил замминистра.

"Мы не хотим создавать впечатление, что какие-то процессы формируются искусственно, что какие-то решения вырабатываются впопыхах. Слишком много накопилось трудностей, образовалось завалов, сознательно создававшихся предыдущей администрацией на пути развития отношений", - сказал С.Рябков.

Говоря о ключевых членах сформированной Д.Трампом новой администрации США, С.Рябков отметил, что "это кабинет профессионалов, которые привыкли решать проблемы, находить выходы из сложных ситуаций". "Все это очень востребовано на российском направлении", - сказал С.Рябков.