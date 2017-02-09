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СНГ 09.02.2017 15:48

Посла Казахстана в Польше накажут за нарушение закона о госслужбе

Комиссия при президенте Казахстана по вопросам противодействия коррупции рассмотрела вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности посла республики в Польше Алтая Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе.

"По итогам заседания Комиссией принято решение о внесении на имя главы государства рекомендации по наложению на А.Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте президента Казахстана.

Подробности о проступке дипломата не сообщаются.

43-летний А.Абибуллаев был назначен послом Казахстана в Польше в мае 2016 года, до этого он был официальным представителем МИД Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПОЛЬША, ПОСОЛ, ВЗЫСКАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az