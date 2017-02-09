Посла Казахстана в Польше накажут за нарушение закона о госслужбе

Комиссия при президенте Казахстана по вопросам противодействия коррупции рассмотрела вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности посла республики в Польше Алтая Абибуллаева за нарушение законодательства о государственной службе.

"По итогам заседания Комиссией принято решение о внесении на имя главы государства рекомендации по наложению на А.Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте президента Казахстана.

Подробности о проступке дипломата не сообщаются.

43-летний А.Абибуллаев был назначен послом Казахстана в Польше в мае 2016 года, до этого он был официальным представителем МИД Казахстана.