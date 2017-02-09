Баку удалось вернуть тело солдата, погибшего в декабре и удерживаемого Ереваном, в результате совместных действий с международными организациями - Алиев

Тело азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, погибшего в декабре 2016 года при предотвращении армянской диверсии, удалось вернуть благодаря совместным усилиям правительства Азербайджана и международных организаций, заявил президент Ильхам Алиев.
"Армения в очередной раз продемонстрировало свое нечеловеческое лицо. Больше месяца они не выдавали тело Ч.Гурбанова. Для возвращения тела военнослужащего мы приложили очень большие усилия. Совместно с международными организациями нам удалось добиться возвращения тела", - сказал И.Алиев в четверг на встрече с семьей Национального героя Чингиза Гурбанова.
Президент подчеркнул, что Ч.Гурбанов погиб, защищая родную землю. "В неравном бою с противником он показал, чего стоит азербайджанский солдат. Ему удалось уничтожить нескольких диверсантов", - добавил глава государства.
И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан гордится Ч.Гурбановым.
Глава государства отметил, что после апрельских столкновений 2016 года в Армении, армянской армии, царит паника. "В результате апрельских боестолкновений ряд армянских генералов лишились своих пагонов. Возникшая после этого паника царит в Армении и сегодня. Азербайджану удалось освободить часть оккупированных территорий, сегодня мы занимаемся их восстановлением", - подчеркнул он.
Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря 2016 года при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.
В результате инцидента погиб азербайджанский солдат Ч.Гурбанов, тело которого находилось у армянской стороны. Азербайджан обращался к международным организациям с целью оказать содействие в возвращении тела военнослужащего. Армения 5 февраля вернуло тело военнослужащего, который был похоронен 6 февраля.
Распоряжением И.Алиева от 7 февраля Ч.Гурбанову было присвоено (посмертно) звание Национального героя Азербайджана за особые заслуги при защите территориальной целостности страны и личный героизм при выполнении боевого задания.
А.Азизов
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