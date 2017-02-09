Китай будет снимать отпечатки пальцев всех иностранцев при въезде в страну

Власти Китая начинают собирать отпечатки пальцев у всех иностранцев в возрасте от 14 до 70 лет, въезжающих на территорию страны, говорится в сообщении министерства общественной безопасности КНР.

Исключение будет сделано для имеющих визы иностранцев с дипломатическими паспортами. Информация будет храниться для официального использования.

С 10 февраля система начнет работать в одном из крупнейших городов страны Шэньчжэне, расположенном в провинции Гуандун, пишет South China Morning Post. Первый пункт будет создан в Шэньчжэньском международном аэропорту Баоань.

До конца 2017 года новые правила начнут действовать во всех точках пересечения китайской границы.

Власти Китая сослались на опыт других стран, в которых сдача отпечатков пальцев стала широко распространенной практикой. Министерство общественной безопасности КНР пообещало сделать все возможное, чтобы снятие отпечатков пальцев не привело к ненужным задержкам при пересечении границы.