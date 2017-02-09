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Это интересно 09.02.2017 15:54

Китай будет снимать отпечатки пальцев всех иностранцев при въезде в страну

Власти Китая начинают собирать отпечатки пальцев у всех иностранцев в возрасте от 14 до 70 лет, въезжающих на территорию страны, говорится в сообщении министерства общественной безопасности КНР.

Исключение будет сделано для имеющих визы иностранцев с дипломатическими паспортами. Информация будет храниться для официального использования.

С 10 февраля система начнет работать в одном из крупнейших городов страны Шэньчжэне, расположенном в провинции Гуандун, пишет South China Morning Post. Первый пункт будет создан в Шэньчжэньском международном аэропорту Баоань.

До конца 2017 года новые правила начнут действовать во всех точках пересечения китайской границы.

Власти Китая сослались на опыт других стран, в которых сдача отпечатков пальцев стала широко распространенной практикой. Министерство общественной безопасности КНР пообещало сделать все возможное, чтобы снятие отпечатков пальцев не привело к ненужным задержкам при пересечении границы.

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Тэги: КИТАЙ, ИНОСТРАНЦЫ, ОТПЕЧАТКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az