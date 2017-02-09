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Внешняя политика 09.02.2017 15:59

В Москве начали осознавать справедливость позиции Баку в карабахском конфликте - политолог

Российская сторона начинает понимать, что в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта правда на стороне Азербайджана, считает российский политолог Олег Кузнецов.

«Все поняли, что в очень многих вопросах нагорно-карабахского урегулирования - правда на стороне Азербайджана. Это объективный факт, и в Москве это понимают», - подчеркнул О.Кузнецов на пресс-конференции в четверг в Баку.

По его словам, российская политическая элита все больше разворачивается в сторону Азербайджана.

«Пока, может быть, в силу каких-то конъюнктурных соображений вслух это произнести не хотят. У меня есть догадки, по какой причине это происходит. Но, тем не менее, политическая элита все больше поворачивается лицом к Азербайджану», - сказал он.

Он отметил прогресс в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

«Вопрос карабахского урегулирования движется. Он находится в определенной динамике, но эта динамика не настолько скоротечна, как это хотелось бы в Азербайджане. Если смотреть на этот вопрос не изнутри, а со стороны, то наблюдаются очень серьезные подвижки именно в мировоззренческом восприятии этой проблемы со стороны основных модераторов – США, Франции и, в первую очередь, России», - подчеркнул политолог.

О.Кузнецов отметил, что еще 5-7 лет назад было полное неприятие позиции Азербайджана. «Сейчас происходит все больше и больше понимания. То, что Россия меняет свой курс в сторону частичного сближения с позицией Азербайджана, это уже происходит. Но Россия достаточно большая страна, поэтому процесс происходит не так быстро, как хотелось бы Азербайджану», - отметил эксперт.

По его словам, в последние годы наблюдается динамика в сторону улучшения отношения российской стороны к Баку.

«Но на протяжении последних трех-пяти лет я реально вижу динамику, поскольку нет той агрессии, той оголтелости антиазербайджанской, которая была раньше. Вспомните Владимира Жириновского. Какая позиция у него была пять лет назад, и как он реагировал два года назад на то, что в Армении закрыты все русскоязычные школы. Если мировосприятие Жириновского сдвинулось, то мнения других российских политиков изменилось гораздо существеннее», - сказал О.Кузнецов.

Он отметил, что Азербайджан для России является объективно единственным добросовестным партнером в регионе и на постсоветском пространстве.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ПОЛИТОЛОГ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az