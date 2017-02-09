Алиев посетит Иран в марте - иранский посол

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в марте совершит визит в Иран, заявил иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде на пресс-конференции в четверг по случаю 38-годовщины Исламской революции.

"В марте текущего года ожидается визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран", - сказал Дж.Джахангирзаде.

По его словам, посольство Азербайджана в Тегеране и Ирана в Баку работает над сроками и программой визита.

Посол добавил, что президенты Ирана и Азербайджана встретятся также в Исламабаде (1 марта 2017 года - ИФ) в рамках 13-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС). "В планах президента Ирана также входит визит в Россию", - подчеркнул Дж.Джахангирзаде.

Ф.Исазаде