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Внешняя политика 09.02.2017 16:25

Алиев посетит Иран в марте - иранский посол

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в марте совершит визит в Иран, заявил иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде на пресс-конференции в четверг по случаю 38-годовщины Исламской революции.

"В марте текущего года ожидается визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран", - сказал Дж.Джахангирзаде.

По его словам, посольство Азербайджана в Тегеране и Ирана в Баку работает над сроками и программой визита.

Посол добавил, что президенты Ирана и Азербайджана встретятся также в Исламабаде (1 марта 2017 года - ИФ) в рамках 13-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС). "В планах президента Ирана также входит визит в Россию", - подчеркнул Дж.Джахангирзаде.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ИРАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az