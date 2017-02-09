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Внешняя политика 09.02.2017 16:36

Министр обороны Азербайджана совершит визит в Иран

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов совершит визит в Иран, заявил иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде на пресс-конференции в четверг по случаю 38-годовщины Исламской революции.

"Недавно я встречался с министром обороны Азербайджана и пригласил его от имени нашего министра совершить визит в Иран. З.Гасанов принял приглашение. Думаю, визит состоится после президентских выборов в Иране в мае текущего года", - сказал Дж.Джахангирзаде.

По его словам, Азербайджан и Иран намерены расширять сотрудничество в сфере обороны. "Мы должны приложить усилия для их развития. В оборонной выставке в Баку (в сентябре 2016 года – ИФ) участвовала и иранская делегация. Были проведены переговоры по сотрудничеству в оборонной сфере, в том числе, в сфере вооружения.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, МИНОБОРОНЫ, ВИЗИТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az