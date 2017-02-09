Министр обороны Азербайджана совершит визит в Иран

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов совершит визит в Иран, заявил иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде на пресс-конференции в четверг по случаю 38-годовщины Исламской революции.

"Недавно я встречался с министром обороны Азербайджана и пригласил его от имени нашего министра совершить визит в Иран. З.Гасанов принял приглашение. Думаю, визит состоится после президентских выборов в Иране в мае текущего года", - сказал Дж.Джахангирзаде.

По его словам, Азербайджан и Иран намерены расширять сотрудничество в сфере обороны. "Мы должны приложить усилия для их развития. В оборонной выставке в Баку (в сентябре 2016 года – ИФ) участвовала и иранская делегация. Были проведены переговоры по сотрудничеству в оборонной сфере, в том числе, в сфере вооружения.

Ф.Исазаде