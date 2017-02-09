Главы МИД Азербайджана, Ирана и Турции могут встретиться во II полугодии 2017 года – иранский посол в Баку

Главы МИД Азербайджана, Ирана и Турции могут встретиться предположительно во второй половине 2017 года, заявил иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде на пресс-конференции в четверг по случаю 38-годовщины Исламской революции.

"Встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции может состояться во второй половине 2017 года. Пока о дате, месте и повестке встречи ничего неизвестно", - сказал Дж.Джахангирзаде.

По его словам, предположительно эта встреча может состояться после выборов президента Ирана, которые пройдут в мае.

Ф.Исазаде