Иран не осуществлял ракетный пуск - министр обороны

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган опроверг сообщения американских СМИ о проведенном в Исламской республике очередном пуске ракеты.

"Очередное утверждение американцев о новом ракетном испытании - это часть психологической войны и проявление иранофобии", - сказал министр, которого цитируют иранские СМИ.

Ранее американские СМИ сообщили, что Иран осуществил пуск ракеты ближнего радиуса действия "Мерсад". Пуск был произведен с той же площадки, на которой 29 января испытывали баллистическую ракету средней дальности, утверждали американские СМИ.