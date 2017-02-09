Азербайджанская делегация во главе с министром экономики в конце февраля посетит регионы Ирана

Делегация во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым в конце февраля совершит визит в Иран, заявил иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде на пресс-конференции в четверг по случаю 38-годовщины Исламской революции.

"В конце февраля планируется визит большой делегации во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым в различные города Ирана", - сказал Дж.Джахангирзаде.

По его словам, азербайджано-иранские экономические связи активно развиваются. В качестве примера он привел проект совместного производства автомобилей в азербайджанской Нефтчала. "Ввод в эксплуатацию завода планируется в июне текущего года", - добавил посол.

Как сообщалось ранее, первичные инвестиции в строительство в Азербайджане азербайджано-иранского завода по производству автомобилей оцениваются в $15 млн, он будет построен на территории Нефтчалинского промышленного квартала. Закладка фундамента завода состоялась в августе 2016 года. При этом 25% инвестиций вносит иранская сторона, 75% - азербайджанская.

Годовая мощность завода составит 10 тыс. автомобилей. Реализация проекта позволит создать 300 рабочих мест.

В рамках строительства завода Azevrocar и İran Khadro подписали 6 договоров, связанных с организацией, техническим обслуживанием производимой продукции.

Ф.Исазаде