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Бизнес и законодательство 09.02.2017 17:02

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики в конце февраля посетит регионы Ирана

Делегация во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым в конце февраля совершит визит в Иран, заявил иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде на пресс-конференции в четверг по случаю 38-годовщины Исламской революции.

"В конце февраля планируется визит большой делегации во главе с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым в различные города Ирана", - сказал Дж.Джахангирзаде.

По его словам, азербайджано-иранские экономические связи активно развиваются. В качестве примера он привел проект совместного производства автомобилей в азербайджанской Нефтчала. "Ввод в эксплуатацию завода планируется в июне текущего года", - добавил посол.

Как сообщалось ранее, первичные инвестиции в строительство в Азербайджане азербайджано-иранского завода по производству автомобилей оцениваются в $15 млн, он будет построен на территории Нефтчалинского промышленного квартала. Закладка фундамента завода состоялась в августе 2016 года. При этом 25% инвестиций вносит иранская сторона, 75% - азербайджанская.

Годовая мощность завода составит 10 тыс. автомобилей. Реализация проекта позволит создать 300 рабочих мест.

В рамках строительства завода Azevrocar и İran Khadro подписали 6 договоров, связанных с организацией, техническим обслуживанием производимой продукции.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, МИНИСТР, ВИЗИТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az