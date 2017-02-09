Глава МИД Польши обеспокоен политикой Москвы в Восточной Европе - СМИ

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в четверг назвал приоритетом своей страны усиление сотрудничества США и Европы, в частности, в сфере безопасности, а также выразил обеспокоенность "агрессивной политикой РФ в Восточной Европе", передает агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

Такое заявление глава внешнеполитического ведомства Польши сделал в ходе выступления с докладом о планах работы МИД в 2017 году.

При этом, как отмечает АП, В.Ващиковский подчеркнул, что "несмотря на политику России, он все еще видит место для диалога".

"Приоритетом нашего правительства являет восстановление Европейского союза, а не его разрушение", - добавил В.Ващиковский, говоря о проблемах ЕС.