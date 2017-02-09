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Дальнее зарубежье 09.02.2017 17:22

Глава МИД Польши обеспокоен политикой Москвы в Восточной Европе - СМИ

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в четверг назвал приоритетом своей страны усиление сотрудничества США и Европы, в частности, в сфере безопасности, а также выразил обеспокоенность "агрессивной политикой РФ в Восточной Европе", передает агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

Такое заявление глава внешнеполитического ведомства Польши сделал в ходе выступления с докладом о планах работы МИД в 2017 году.

При этом, как отмечает АП, В.Ващиковский подчеркнул, что "несмотря на политику России, он все еще видит место для диалога".

"Приоритетом нашего правительства являет восстановление Европейского союза, а не его разрушение", - добавил В.Ващиковский, говоря о проблемах ЕС.

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Тэги: ПОЛЬША, МИД, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az