Датская разведка считает Россию лидером в области кибершпионажа

Россия в течение долгого времени предпринимает усилия, направленные на осуществление информационных атак против правительств и компаний других государств, заявила Служба безопасности и разведки Дании.

"Россия улучшила свои возможности в области масштабного кибершпионажа против политических и военных "целей" на Западе", - говорится в докладе датской разведки, выдержки из которого приводит в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

При этом в спецслужбах Дании назвали Россию лидером в том, что касается шпионажа в киберпространстве, а также оценили вероятность атак иностранных хакеров на компьютерные системы датских властей и компаний как очень высокую.

"Хакеры очень быстро приспосабливаются к новым условиям и продолжают совершенствоваться в осуществлении атак, а также в сокрытии информации о себе", - отметили в службе.