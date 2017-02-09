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СНГ 09.02.2017 17:46

Датская разведка считает Россию лидером в области кибершпионажа

Россия в течение долгого времени предпринимает усилия, направленные на осуществление информационных атак против правительств и компаний других государств, заявила Служба безопасности и разведки Дании.

"Россия улучшила свои возможности в области масштабного кибершпионажа против политических и военных "целей" на Западе", - говорится в докладе датской разведки, выдержки из которого приводит в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

При этом в спецслужбах Дании назвали Россию лидером в том, что касается шпионажа в киберпространстве, а также оценили вероятность атак иностранных хакеров на компьютерные системы датских властей и компаний как очень высокую.

"Хакеры очень быстро приспосабливаются к новым условиям и продолжают совершенствоваться в осуществлении атак, а также в сокрытии информации о себе", - отметили в службе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az