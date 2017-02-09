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Финансы 09.02.2017 17:21

Глава Центробанка и министр юстиции Ирана посетят Азербайджан на следующей неделе

Глава Центробанка Ирана Валиолла Сеиф посетит на следующей неделе Азербайджан, сообщил иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде.

«Глава Центробанка Ирана В.Сеиф совершит 12-13 февраля визит в Азербайджан. В рамках визита будут обсуждены вопросы сотрудничества в банковской сфере, упрощения финансовых операций между Баку и Тегераном», - отметил Дж.Джахангирзаде на пресс-конференции в четверг, посвященной 38-летию Исламской революции в Иране.

Кроме того, по словам дипломата, Баку 16-17 февраля посетит глава Минюста Ирана Мостафа Пурмохаммади.

«В рамках визита будут обсуждены вопросы сотрудничества в сфере юстиции, обмен заключенными и др.»,- отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ВИЗИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az