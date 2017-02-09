Глава Центробанка и министр юстиции Ирана посетят Азербайджан на следующей неделе

Глава Центробанка Ирана Валиолла Сеиф посетит на следующей неделе Азербайджан, сообщил иранский посол в Баку Джавад Джахангирзаде.
«Глава Центробанка Ирана В.Сеиф совершит 12-13 февраля визит в Азербайджан. В рамках визита будут обсуждены вопросы сотрудничества в банковской сфере, упрощения финансовых операций между Баку и Тегераном», - отметил Дж.Джахангирзаде на пресс-конференции в четверг, посвященной 38-летию Исламской революции в Иране.
Кроме того, по словам дипломата, Баку 16-17 февраля посетит глава Минюста Ирана Мостафа Пурмохаммади.
«В рамках визита будут обсуждены вопросы сотрудничества в сфере юстиции, обмен заключенными и др.»,- отметил он.
Ф.Исазаде
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