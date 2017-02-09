Деятельность Красного Креста в Афганистане приостановлена

Делегация Международного Комитета Красного Креста (МККК) объявила в четверг о приостановке своей деятельности в Афганистане на неопределенной срок после нападения на конвой организации.

Накануне неизвестные вооруженные люди напали на конвой МККК, который доставлял гуманитарную помощь в пострадавший от сильных снегопадов район близ города Шиберган в провинции Джаузджан. В результате шесть сотрудников организации погибли и двое пропали без вести.

"Вся деятельность МККК в Афганистане приостановлена до соответствующего уведомления. Наш приоритет - найти двух наших коллег, о судьбе которых по-прежнему ничего неизвестно", - сообщила делегация МККК в Афганистане в четверг в своем микроблоге в Твиттере.