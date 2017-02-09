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Дальнее зарубежье 09.02.2017 18:02

Деятельность Красного Креста в Афганистане приостановлена

Делегация Международного Комитета Красного Креста (МККК) объявила в четверг о приостановке своей деятельности в Афганистане на неопределенной срок после нападения на конвой организации.

Накануне неизвестные вооруженные люди напали на конвой МККК, который доставлял гуманитарную помощь в пострадавший от сильных снегопадов район близ города Шиберган в провинции Джаузджан. В результате шесть сотрудников организации погибли и двое пропали без вести.

"Вся деятельность МККК в Афганистане приостановлена до соответствующего уведомления. Наш приоритет - найти двух наших коллег, о судьбе которых по-прежнему ничего неизвестно", - сообщила делегация МККК в Афганистане в четверг в своем микроблоге в Твиттере.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, МККК, РАБОТА, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az