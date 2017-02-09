В Бельгии обвиняют американца в хакерской атаке на аэропорт Брюсселя

Бельгийские власти получили данные, согласно которым молодой американец из Питсбурга (штат Пенсильвания) совершил хакерскую атаку на компьютерные системы аэропорта Брюсселя, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Речь идет о кибератаке, осуществленной в ночь после террористического акта 22 марта 2016 года, унесшего жизни 32 человек. В заявлении федерального прокурора Бельгии говорится, что предполагаемого хакера допросили сотрудники ФБР, и тот признал вину.

Следователи отмечают, что попытка взлома компьютерных систем аэропорта провалилась, а совершивший ее молодой человек не связан с террористическими группировками.

Ответственность за теракт в аэропорту Брюсселя, произошедший 22 марта 2016 года, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).