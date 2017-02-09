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Дальнее зарубежье 09.02.2017 18:40

В Бельгии обвиняют американца в хакерской атаке на аэропорт Брюсселя

Бельгийские власти получили данные, согласно которым молодой американец из Питсбурга (штат Пенсильвания) совершил хакерскую атаку на компьютерные системы аэропорта Брюсселя, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Речь идет о кибератаке, осуществленной в ночь после террористического акта 22 марта 2016 года, унесшего жизни 32 человек. В заявлении федерального прокурора Бельгии говорится, что предполагаемого хакера допросили сотрудники ФБР, и тот признал вину.

Следователи отмечают, что попытка взлома компьютерных систем аэропорта провалилась, а совершивший ее молодой человек не связан с террористическими группировками.

Ответственность за теракт в аэропорту Брюсселя, произошедший 22 марта 2016 года, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, АЭРОПОРТ, ХАКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az