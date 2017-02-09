В федерации биатлона Казахстана верят в невиновность своих спортсменов, которых ранее проверили на допинг

В сборной Казахстана по биатлону используются исключительно легальные препараты, заявил генеральный секретарь федерации биатлона Манас Уссенов.
"23 января на одной из заправок города Инцель (недалеко от Рупольдинга) была обнаружена коробка с отходами медикаментов и аккредитацией врача нашей команды. Это и стало причиной вчерашнего обыска в нашей команде. Полиция явилась в отель, где проживает наша команда, и произвела обыск в комнатах. Австрийская антидопинговая служба также провела допинг-тесты у всех спортсменов и анализы на ДНК. Мы ждём их результатов и верим в чистоту наших спортсменов", - цитирует М.Уссенова в четверг сайт "Чемпионат".
"Запрещённых препаратов, по моей информации, там не было, а на все медикаменты, которые у нас в команде используются, есть разрешённые документы. То же самое касается и обнаруженных при обыске вчера препаратов. Наше отсутствие на церемонии открытия связано не с обыском, а с тем, что многие спортсмены только приехали с Универсиады в Алматы. Они пропустят сегодняшнюю смешанную эстафету. Атмосфера в команде нормальная, нервозности нет, так как все уверены в своей невиновности", - добавил М.Уссенов.
Ранее стало известно, что у всех членов сборной Казахстана, которые находятся в австрийском городе Хохфильцен на чемпионате мира, взяли пробы на допинг. Поводом послужила информация о том, что в расположении сборной Казахстана полиция Австрии в результате обыска нашла запрещенные препараты.
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