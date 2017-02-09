Представители дипкорпуса в Азербайджане посетят село Джоджуг Марджанлы в зоне карабахского конфликта

Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде на следующей неделе совершит визит в село Джоджуг Марджанлы Джабральского района, ставшего безопасным для проживания мирных жителей после апрельских боестолкновений 2016 года.
«На следующее неделе представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, посетят село Джаджуг Марджанлы. Я тоже буду среди этих дипломатов»,- сказал Дж.Джахангирзаде на пресс-конференции, посвященной 38-летию Исламской революции Ирана.
«Визит дипломатов организуется со стороны МИД Азербайджана. Целью визита является ознакомление с работами по благоустройству в селе и дальнейшими планами»,- добавил дипломат.
Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.
Как сообщил представитель Азербайджанского национального агентства по разминированию (ANAMA) Фехруз Махмудов, первые 10 га территории села будут разминированы в течение месяца.
По словам же зампреда Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов, до конца года 2017 около 50 семей вынужденных переселенцев заселятся в дома в селе.
Ф.Исазаде
Азербайджан расширит возможности для использования карт платежной системы JCB в стране
Баку и Тегеран вложат $60 млн в проект строительства грузового терминала в иранской Астаре
SOCAR в январе увеличила объем налоговых отчислений в госбюджет Азербайджана на 9%
Доля супермаркетов и гипермаркетов в торговых центрах РФ сократилась в 4 раза за 10 лет - Knight Frank
Вокруг Эйфелевой башни планируют возвести прозрачную пуленепробиваемую стену за 20 млн евро - СМИ
Китай будет снимать отпечатки пальцев всех иностранцев при въезде в страну
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Додон: открытие Бюро по связям НАТО в Кишиневе - вызов для молдавского общества
ЕС должен бороться против кампаний дезинформации со стороны России - президент Германии
Граждане Молдавии поддерживают отмену соглашения об ассоциации с ЕС - президент Додон
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии