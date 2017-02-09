Представители дипкорпуса в Азербайджане посетят село Джоджуг Марджанлы в зоне карабахского конфликта

Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде на следующей неделе совершит визит в село Джоджуг Марджанлы Джабральского района, ставшего безопасным для проживания мирных жителей после апрельских боестолкновений 2016 года.

«На следующее неделе представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, посетят село Джаджуг Марджанлы. Я тоже буду среди этих дипломатов»,- сказал Дж.Джахангирзаде на пресс-конференции, посвященной 38-летию Исламской революции Ирана.

«Визит дипломатов организуется со стороны МИД Азербайджана. Целью визита является ознакомление с работами по благоустройству в селе и дальнейшими планами»,- добавил дипломат.

Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.

Как сообщил представитель Азербайджанского национального агентства по разминированию (ANAMA) Фехруз Махмудов, первые 10 га территории села будут разминированы в течение месяца.

По словам же зампреда Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов, до конца года 2017 около 50 семей вынужденных переселенцев заселятся в дома в селе.

Ф.Исазаде