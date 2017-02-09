SOCAR в январе увеличила объем налоговых отчислений в госбюджет Азербайджана на 9%

Налоговые отчисления компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в госбюджет Азербайджана в январе 2017 года составили 128 млн 187 тыс. манатов, что на 8,9% больше показателя января прошлого года, сообщается в информации, размещенной на официальном сайте SOCAR.

Платежи SOCAR в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) за январь 2017 года по отчислениям на обязательное социальное страхование составили 12 млн 507 тыс. манатов (рост на 23,5% - ИФ-Аз)

Как сообщалось, в 2016 году SOCAR выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму 1 млрд 395,421 млн манатов.

На 2017 год план для SOCAR по налоговым платежам в госбюджет определен на уровне 1 млрд 280 млн манатов.

Н.Аббасова