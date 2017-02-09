SOCAR в январе увеличила объем налоговых отчислений в госбюджет Азербайджана на 9%

Налоговые отчисления компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в госбюджет Азербайджана в январе 2017 года составили 128 млн 187 тыс. манатов, что на 8,9% больше показателя января прошлого года, сообщается в информации, размещенной на официальном сайте SOCAR.
Платежи SOCAR в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) за январь 2017 года по отчислениям на обязательное социальное страхование составили 12 млн 507 тыс. манатов (рост на 23,5% - ИФ-Аз)
Как сообщалось, в 2016 году SOCAR выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму 1 млрд 395,421 млн манатов.
На 2017 год план для SOCAR по налоговым платежам в госбюджет определен на уровне 1 млрд 280 млн манатов.
Н.Аббасова
Президент Алиев утвердил новый состав госкомиссии Азербайджана по демаркации госграницы с Грузией
Президент Алиев утвердил новый состав госкомиссии Азербайджана по демаркации госграницы с Россией
Представители посольства России в Баку в четверг провели встречу с Лапшиным – Генпрокуратура Азербайджана
Доля супермаркетов и гипермаркетов в торговых центрах РФ сократилась в 4 раза за 10 лет - Knight Frank
Вокруг Эйфелевой башни планируют возвести прозрачную пуленепробиваемую стену за 20 млн евро - СМИ
Китай будет снимать отпечатки пальцев всех иностранцев при въезде в страну
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Додон: открытие Бюро по связям НАТО в Кишиневе - вызов для молдавского общества
ЕС должен бороться против кампаний дезинформации со стороны России - президент Германии
Граждане Молдавии поддерживают отмену соглашения об ассоциации с ЕС - президент Додон
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии