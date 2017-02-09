В НАТО не считают нормальным развитие ситуации на востоке Украины в последние дни - Гетемюллер

В НАТО обеспокоены недавним ростом насилия на востоке Украины и заявляют о развитии ситуации в неправильном направлении, заявила на пресс-конференции в четверг заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

"На прошлой неделе ОБСЕ зарегистрировала более 10 тыс. случаев нарушения прекращения огня за один день, включая использование тяжелых вооружений в нарушение минских соглашений. Мы должны признать, что это ненормальная ситуация", - сказала она.

При этом Р.Гетемюммер вновь призвала все стороны конфликта соблюдать свои обязательства, отметив, что "Россия несет особую ответственность".