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Дальнее зарубежье 09.02.2017 19:15

В НАТО не считают нормальным развитие ситуации на востоке Украины в последние дни - Гетемюллер

В НАТО обеспокоены недавним ростом насилия на востоке Украины и заявляют о развитии ситуации в неправильном направлении, заявила на пресс-конференции в четверг заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

"На прошлой неделе ОБСЕ зарегистрировала более 10 тыс. случаев нарушения прекращения огня за один день, включая использование тяжелых вооружений в нарушение минских соглашений. Мы должны признать, что это ненормальная ситуация", - сказала она.

При этом Р.Гетемюммер вновь призвала все стороны конфликта соблюдать свои обязательства, отметив, что "Россия несет особую ответственность".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ДОНБАСС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az