Баку и Тегеран вложат $60 млн в проект строительства грузового терминала в иранской Астаре

Тегеран планирует открытие железной дороги Астара-Астара в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран.

«Мы надеемся, что открытие железной дороги Астара-Астара состоится в рамках визита президента Ильхама Алиева в Иран. Открытием этого маршрута будет выгода не только Ирану и Азербайджану, но и всему региону»,- сказал Дж.Джахангирзаде на пресс-конференции в четверг, посвященной 38-летию Исламской революции Ирана.

«Президенты Ильхам Алиев и Хасан Роухани заинтересованы в скорейшем завершении строительных работ. В Астаре будет построен грузовой терминал. Мы намерены инвестировать совместно $60 млн в этот проект»,- сказал Дж.Джахангирзаде.

По словам дипломата, в рамках визита И.Алиева в Иран, президенты двух стран обсудят вопрос финансирования Астара-Решт.

Дж.Джахангирзаде отметил, что в течении месяца полностью завершаются работы по проекту Астара-Астара, а в течении шести месяцев завершатся работы на участке Казвин-Решт (Иран).

«Остается 168 км между Решт-Астара. Принято решение, что до окончания строительства этого отрезка использовать грузовые автомобили для перевозок»,- сказал он.

Дипломат подчеркнул, что сегодня между Ираном и Азербайджаном нет какого-либо политического недопонимания.

«Между Ираном и Азербайджаном нет никаких политических проблем. Политическая воля президентов двух стран, направлена на развитие взаимоотношений. И эта воля не позволит недоброжелателям наших стран навредить эти отношения»,- подчеркнул посол.

По его словам, взаимный товарооборот в 2016 году вырос на 60% по сравнению с показателями 2015 года. «Есть надежды, что в 2017 году этот показатель поднимется»,- добавил он.

Ф.Исазаде