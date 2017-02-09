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Дальнее зарубежье 09.02.2017 19:31

НАТО обвиняет Россию в дестабилизации обстановки на востоке Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила о неизменности поддержки Украины Североатлантическим альянсом "с начала российских агрессивных действий".

"Минувшим вечером я председательствовала на внеочередном заседании комиссии НАТО-Украина, где мы обсуждали ситуацию на местах. Все представители членов НАТО выступили и выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. НАТО не признает и не собирается признавать незаконную аннексию Крыма", - сказала Р.Геттемюллер на совместной с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом пресс-конференции в четверг в штаб-квартире организации в Брюсселе.

"И мы осуждаем продолжение дестабилизации в восточной Украине со стороны России. Нас глубоко беспокоит недавний резкий рост насилия. Соглашение о прекращении огня нарушается фактически каждый день в течение последних двух лет", - отметила заместитель генсека НАТО.

Она сослалась на данные наблюдателей ОБСЕ, которые зарегистрировали на прошлой неделе рекордное количество нарушений прекращения огня, включая использование запрещенных тяжелых вооружений.

"Я призываю все стороны соблюдать свои обязательства, а Россия несет особую ответственность в этом смысле", - подчеркнула Р.Геттемюллер.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az