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Внутренняя политика 09.02.2017 18:38

Президент Алиев наградил 11 офицеров ГМПВС медалью "За военную службу"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил 11 офицеров Госслужбы по мобилизации и призыва на военную службу (ГМПВС), отличившихся на военной службе, медалью "За военную службу".

И.Алиев в четверг подписал соответствующее распоряжение.

Медалью награждены: генерал-майор Сахавет Салманов, полковники Юнис Аскерли, Гяшям Махмудов, Эльдар Тагиев, полковники-лейтенанты Ровшан Адилов, Ильхам Мамедов, Кянан Мамедов, Ханлар Рустамов, майоры Низами Гейбатов, Фарман Мамедов и капитан Лятиф Гейдаров.

А.Ахундов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОФИЦЕРЫ, НАГРАДА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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