Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил 11 офицеров Госслужбы по мобилизации и призыва на военную службу (ГМПВС), отличившихся на военной службе, медалью "За военную службу".

И.Алиев в четверг подписал соответствующее распоряжение.

Медалью награждены: генерал-майор Сахавет Салманов, полковники Юнис Аскерли, Гяшям Махмудов, Эльдар Тагиев, полковники-лейтенанты Ровшан Адилов, Ильхам Мамедов, Кянан Мамедов, Ханлар Рустамов, майоры Низами Гейбатов, Фарман Мамедов и капитан Лятиф Гейдаров.

А.Ахундов