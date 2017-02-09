Азербайджан расширит возможности для использования карт платежной системы JCB в стране

Азербайджан и японская JCB обсуждают вопросы расширения использования карт этой международной платежной системы в стране, отмечается в сообщении Центрального банка Азербайджана.

Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя председателя правления ЦБА Алима Гулиева с генеральным директором JCB International Такаси Суэцугу в четверг.

Стороны обсудили возможности для сотрудничества, роль, которую JCB может сыграть в процессе развития рынка безналичных платежей Азербайджана.

JCB - крупнейшая платежная система Японии и одна из пяти ведущих платежных систем мира. Общее число пользователей системы составляет около 96 млн человек], приобретающих ежегодно товары и услуги на сумму более $200 млрд. Карты принимаются к оплате в 31,1 млн точек в 190 странах мира.

А.Ахундов