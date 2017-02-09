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Финансы 09.02.2017 18:44

Азербайджан расширит возможности для использования карт платежной системы JCB в стране

Азербайджан и японская JCB обсуждают вопросы расширения использования карт этой международной платежной системы в стране, отмечается в сообщении Центрального банка Азербайджана.

Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя председателя правления ЦБА Алима Гулиева с генеральным директором JCB International Такаси Суэцугу в четверг.

Стороны обсудили возможности для сотрудничества, роль, которую JCB может сыграть в процессе развития рынка безналичных платежей Азербайджана.

JCB - крупнейшая платежная система Японии и одна из пяти ведущих платежных систем мира. Общее число пользователей системы составляет около 96 млн человек], приобретающих ежегодно товары и услуги на сумму более $200 млрд. Карты принимаются к оплате в 31,1 млн точек в 190 странах мира.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, JCB, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az