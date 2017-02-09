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Дальнее зарубежье 09.02.2017 18:45

Путин и Эрдоган условились наращивать координацию по военной линии антитеррористических операций в Сирии - Кремль

В четверг состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Продолжен обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии в контексте совместной борьбы с международным терроризмом. В.Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе г. Эль-Баб. Условлено о наращивании координации по военной линии в ходе операций в Сирии против боевиков ИГИЛ и других экстремистских организаций", - сообщает пресс-служба Кремля.

Там отметили, что рассмотрена реализация итогов проведенной при российском, турецком и иранском посредничестве Международной встречи по Сирии в Астане.

"Подтверждена готовность активно содействовать дальнейшему продвижению астанинского и женевского процессов по сирийскому урегулированию" - говорится в сообщении.

"Обсуждены также актуальные вопросы развития российско-турецкого взаимодействия в торгово-экономической и других сферах, в том числе с учетом подготовки к запланированному на март с.г. заседанию в России Совета сотрудничества высшего уровня двух стран", - отметили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az