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Внешняя политика 09.02.2017 18:54

Представители посольства России в Баку в четверг провели встречу с Лапшиным – Генпрокуратура Азербайджана

Баку. 9 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Представители посольства РФ в Азербайджане провели в четверг встречу с блогером Александром Лапшиным, содержащимся в Бакинском следственном изоляторе №1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре.

"В соответствии с Венской конвенцией по консульским отношениям, 9 февраля была обеспечена встреча представителей посольства РФ в Баку с Александром Лапшиным", - отметили в прокуратуре.

В Генпрокуратуре отметили, что ранее был проведен медосмотр А.Лапшина. "Медицинский осмотр не выявил патологии в его здоровье", - подчеркнули в прокуратуре.

А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

Тем не менее, в июне 2015 года блогер въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.

А.Азизов

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Тэги: ЛАПШИН, РОССИЯ, ВСТРЕЧА

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az