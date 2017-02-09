Представители посольства России в Баку в четверг провели встречу с Лапшиным – Генпрокуратура Азербайджана

Баку. 9 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Представители посольства РФ в Азербайджане провели в четверг встречу с блогером Александром Лапшиным, содержащимся в Бакинском следственном изоляторе №1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре.
"В соответствии с Венской конвенцией по консульским отношениям, 9 февраля была обеспечена встреча представителей посольства РФ в Баку с Александром Лапшиным", - отметили в прокуратуре.
В Генпрокуратуре отметили, что ранее был проведен медосмотр А.Лапшина. "Медицинский осмотр не выявил патологии в его здоровье", - подчеркнули в прокуратуре.
А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.
Тем не менее, в июне 2015 года блогер въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.
Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.
А.Азизов
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