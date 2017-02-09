Директор ЦРУ прибыл в Турцию для обсуждения борьбы с ИГ

Новый директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео прибыл в Турцию с первым официальным международным визитом с момента вступления в должность, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс.

В ходе визита М.Помпео намерен провести встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а также с руководителем турецкой разведки для обсуждения борьбы против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп и Р.Эрдоган провели телефонный разговор, в котором также обсудили борьбу с терроризмом, проблему беженцев и зоны безопасности в Сирии.